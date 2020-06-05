ميريهان تودع الملحن أشرف سالم بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة ميريهان صورة للملحن الراحل أشرف سالم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت ميريهان على الصورة بكلمات مؤثرة :"إنا لله و إنا إليه راجعون .. مش قادرة اصدق اني بكتب الكلام ده عنك يا اغلى صديق و اطيب انسان قابلته في حياتي الملحن أشرف سالم ربنا يرحمك يارب و يجعل مثواك الجنة ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة يا طيب يا اجدع انسان عرفته في حياتي .. من فضلكم ادعوله هو محتاج دعائكم و يستاهل يروح مكان احسن من اللي احنا فيه ده يروح عند رب العالمين .. اللهم

تجاوز عن سيئاته اللهم ثبته عند السؤال.

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وعادت بمنشور آخر تعبر فيه عن صدق علاقتها به فنياً حيث قالت:"مع السلامة يا صاحبي ياللي ياما وقفت جنبي و ماسبتنيش في عز أزمتي و كنت دايما جنبي في حزني قبل فرحي ياما بروحك النقية رفعت معنوياتي و ساعدتني اقف على رجلية وانا كنت محبطة و ضعيفة و مظلومة و مش شايفة خير في الدنيا دي وانت كنت الخير اللي فيها انت اللي كنت بتصبرني و تديني الأمل و تشجعني اكمل و تطمني

ان كل ده هايعدي ..وتابعت قائلة:"انا عدت عليا ايام اتعذبت فيها نفسيا وانت اللي عمرك عمرك ماسيبتني اقع .. عدت علينا سنين انا مرضت فيها مرض مميت و قاتل وكان اهم حاجة فيه تفضل نفسيتي كويسة و الفضل ليك انت و اهلي بعد ربنا في شفايا .. والله ماكنت صاحب بس كنت سند و راجل في ضهري و ياما قاومت انكساري و قمت بسببك انت يا صاحبي ، انا مقهورة على فراقك بس مش هاقولك مع السلامة هاقولك الى اللقاء يا اغلى الناس".

يذكر أن الملحن أشرف سالم قد توفى مساء امس الخميس، عن عمر يناهز الـ 50 عاماً نتيجة لإصابته بذبحة صدرية، وكانت آخر أعماله الفنية التي ظهرت للنور مع ميريهان من خلال أغنيتها "فكك"، من كلمات:ميريهان حسن، توزيع:محمد همام.