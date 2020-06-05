برسالة شديدة اللهجة.. حسام حبيب يكشف حقيقة وجود خلافات بينه وبين شيرين

وجه المطرب حسام حبيب رسالة شديدة اللهجة للصحفيين الذين تداولوا أخبارًا حول وجود خلافات بينه وبين زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

كتب "حبيب" في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "أنا كتبت تويته ومسحتها احترامًا للسادة الصحفيين الشرفاء، أما الأشخاص التانية مدعيين الصحافة

فحسبي الله ونعم الوكيل اتقو الله أن تخوضوا في أعراض الناس موتوا بغيظكم".

وترد عليه متابعة قائلة: " المشكلة إن أول اتنين نشروا الخبر بيقولوا إنهم اصحاب شيرين وهما معروفين، أتمنى تتخذوا خطوة رادعة تجاههم عشان دي مش أول

مرة يعملوا كده".

ويتبادل الحوار بين الثنائي قائلًا لها: " قصدك مين باصحابها؟

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بينما قالت الأولى: "هما بيقولوا إنهم أصحابها وحتى بعد ما نفيتوا الخبر هما مصرين انهم صح وأنكم بتقولوا كلام مش حقيقي.

ليرد "حبيب": "إن شاءالله مش هانسيب حقنا".

ويذكر أن تداول أمس العديد من الأخبار حول وجود خلافات شديدة بين كل من المطربين حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب وتدخل المطرب أحمد سعد لإنهاء الأزمة.