شارك الفنان محمود حميدة جمهوره صورة مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "حميدة" عبر صفحته قائلًا : " أمس كان ذكرى ميلاد صديقي الغالي محمود عبد العزيز"، وتفاعل جمهوره مع المنشور متمنيين للراحل المغفرة والرحمة. المنشور متمنيين للراحل المغفرة والرحمة. ويذكر أن أخر أعمال الفنان الكبير محمود حميدة مسلسل "لما كنا صغيرين" وشاركة البطولة كل من الفنان خالد النبوي والفنانة ريهام حجاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة نادرة.. محمود حميدة يحتفل بعيد ميلاد الساحر محمود عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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