حرص الفنان رامز أمير على مشاركة جمهوره تطورات حالته الصحية بشكل متواصل حتى يطمئنوا عليه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". موقع التوصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب "أمير" عبر صفحته قائلًا: "اليوم الأول فى رحلة العلاج.. دعواتكم.. في حب الأكشن"، وتفاعل جمهوره ومحبيه مع المنشور متمنيين له الصحة والعافية. دعواتكم.. في حب الأكشن"، وتفاعل جمهوره ومحبيه مع المنشور متمنيين له الصحة والعافية. يذكر أن الفنان رامز أمير أجرى أخيرًا عملية جراحية بعد إصابته أثناء تمرينات رياضة التايكوندو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان رامز أمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.