إليسا تتألق في حفل أونلاين.. وتنصح المشاهدين: "عيشوا اللحظة"

أطلق عشاق المطربة اللبنانية إليسا هاشتاق "مكملين مع إليسا" عبر موقع تويتر، بعد حفلها الذي أحيته مساء الخميس أونلاين عبر تطبيق "شاهد".

ويأتي الحفل ضمن الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والمكتب الفني لمجموعة أم بي سي تحت شعار "مكملين معاكم" وذلك لتخفيف ساعات الحظر وتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأطلت إليسا من منزلها وبدأت وصلتها الغنائية بكلمة لجمهورها قالت خلالها: "من بيتي ومن قلب بيروت إلى داخل كل بيت عربي ولبناني، كورونا أبعدتنا، ولكن من الجيد أن هناك وسائل التواصل الاجتماعي حتى تقربنا. أنا معكم. افرحوا واستفيدوا من كل ثانية، عيشوا اللحظة لأن الحياة جميلة".

Advertisements

وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة من أروع أغنياتها ومنها "أنا وحيدة، إلى كل اللي بيحبوني، مكتوبة ليك، الفرحة اللي أنا فيها، هنغني كمان وكمان"، كما قدمت أحدث أغنياتها "قهوة الماضي"، وأغنية "وحشتوني" للمطربة الراحلة وردة الجزائرية.

وحاولت اليسا طوال الحفل رسم البهجة والسعادة على ملامحها لمساعدة متابعيها على الاستمتاع بأجواء الحفل كما حرصت على تقديم أغنيات تحمل رائحة الفرحة وبعيدة عن الحزن.

وعقب انتهاء الحفل ظهرت إليسا مع الإعلامي مارسيل غانم في حلقة "صار الوقت" على "أم تي في" وتواجد معها في نفس الحلقة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقالت إنها جاءت البرنامج من أجل لقاء فرنجية، مضيفة: "قد لا أتفق مع خطه السياسي، لكني أحترمه لأنه صادق ولا يكذب، وأتمنى رؤيته رئيسا للجمهورية اللبنانية".