حقيقة انفصال شيرين وحسام حبيب.. وأحمد سعد يتدخل

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر خلاف بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، وبلغ الأمر بينهما إلى التراشق بالألفاظ والمطالبة بالانفصال وتدخل الفنان أحمد سعد للصلح بينهما.



وكانت انتشرت شائعات على مواقع التواصل تفيد بوقوع صدام عنيف وقع بين الزوجين في فيلا حسام حبيب بمدينة الرحاب، شرقي القاهرة، وبلغ الأمر بينهما إلى حد التراشق بالألفاظ وطلبت شيرين الانفصال، إلا أن المطرب أحمد سعد تدخل للصلح بينهما بسبب علاقة الصداقة القوية التي تربطهم به منذ الدراسة في معهد الموسيقى.





بعد انتشار الخبر، خرج حسام حبيب عن صمته ونفى الواقعة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر ونشر الآية القرآنية الكريمة: "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا". فيما كتبت شيرين عبر حسابها على تويتر: "قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش ‏مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".

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كما تدخل محمد عبد الوهاب شقيق شيرين لنفي الخبر وكتب عبر تويتر: "حسبى الله ونعم الوكيل في كل مفتري.. كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص. شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها".

أما النجم احمد سعد الذي جاء اسمه في الخبر المتداول كوسيط للصلح بين الزوجين، فنشر صورة تجمعه بحسام حبيب وشيرين عبر حسابه على موقع فيسبوك وأرفقها بتعليق: "اصحابي وحبايبي".





يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.