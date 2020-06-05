لمن قالت فوز الفهد "يا رب يفكنا من هالعقلية"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد في مشادة كلامية مع إحدى متابعاتها التي اتهمتها باستغلال أموال زوجها رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، والذي تزوجت منه منتصف مارس الماضي لكي تظهر بشكل مغاير تمامًا عما كانت عليه قبل الزواج، حيث أصبحت تضع صورًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعل أشياء لم تكن تفعلها.

واتضح من حديث المتابعة أن فوز الفهد تتعمد الظهور بشكل يوضح أنها تتفاخر وتتعالى في مظهرها بسبب أموال زوجها الملياردير وهو ما لاحظته عليها، واصفة إياها بأنها صاحبة حظ جيد رغم أنها "مو حلوة" أما المزاين يكون حظهم نحسًا.

وقالت المتابعة في تعليق تركته عبر صورة نشرتها فوز الفهد على حسابها في موقع "إنستغرام": "جتها الفلوس وقفت شفاحة قامت ما تمشي وتاكل نفس قبل ارتاحت الحين كوشت عالملياردير ما شاءا لله يالحظ ماخذة حظ وجهها قبل التجميل، معروف حظ الشسمة اللي مو حلوة والمزايين من الولادة جياكر وحظ نحس".

وجاء رد فوز الفهد عليها بالقول: "ما تشوفين شر وعسى ربي يرزقج أضعااااااف الي رزقني يارب ويفكنا من هالعقلية".

وتسبب هذا الرد في تدخل العديد من المتابعين في الأمر واصفين المتابعة بالحسودة التي تظل عينها ضيقة وتنظر لما في يد غيرها حتى لو أعطاها الله أفضل الأشياء وسط تضامن كبير مع فوز الفهد، بينما يبدو وأن الفاشينيستا الكويتية اكتسبت متابعين جددا بعدما أكد البعض أنهم لم يكونوا يحبونها وأحبوها.

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بالمقابل، كان للبعض الآخر رأي فيما تفعله فوز الفهد، إذ لاحظوا اختلافات في طريقة تصويرها وملابسها عند الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد الكثيرون أن فوز الفهد لديها أموال وتتمتع بالغنى قبل زواجها من الملياردير ورجل الأعمال عبداللطيف الصراف وأنها لا تحتاج لأمواله كي تظهر هكذا.

وكانت قد كسرت فوز الفهد وزوجها عبداللطيف الصراف، الحجر المنزلي بعد شهرين من زواجهما، حيث ارتبطا منتصف مارس الماضي في ظل تداعيات أزمة كورونا المنتشرة في العديد من بلدان العالم.

وجاء خروج فوز وزوجها للمرة الأولى بعد زواجهما بعد أقل من أسبوع على إعلانه إصابتها بالملل والاكتئاب من الجلوس في المنزل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فوز الفهد وهي تحاول تبرير كسرها الحجر المنزلي من خلال مقطع فيديو وثقّته عبر "سناب شات"، فقالت: "ما تفكرون إني طلعت وكده إحنا طلعنا بس عشان نشم هوا .. ومن وقت الزواج بنطلع بس لبيت أهلي ولكن ولا مرة من وقت تزوجنا مو طالعين بروحنا تخيلوا".

وأضافت: "تخيلوا أول طالعة لينا متزوجين اليوم رحنا ستاربكس حتى لابسة لبس الله ليوريكم حاسة كإني نازلة من يخت أو بصيف أو مسافرة كده الأجواء اللي عم بعيشها".

واختتمت فوز الفهد: "رحنا سوينا ستاربكس وكماماتنا معانا أهي عشان ما حد يقول وين إجراءاتكم .. وستاربكس أصلا ما في ما تنزلون ولا شيء ديروا بالكم ما يسوالنا ترجع لأول مرحلة".