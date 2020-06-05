منة فضالى تتمنى الشفاء لأشرف زكى وتدعو له

نشرت الفنانة منه فضالى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة للدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية ورسالة تتمنى فيها الشفاء له.

حيث علقت منه فضالى قائلة :"دكتور أشرف زكي الأخ الكبير ألف مليون سلامة عليك وحمدالله علي سلامتك وربنا يديك الصحه وطولت العمر ويخليك لينا ولكل اللي بيحبوك".

يشار إلى أن أشرف زكى، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.

حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.

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