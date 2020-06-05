زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تخطف الانظار بصورة من طفولتها

القاهرة – لايف ستايل
فاجأت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على انستغرام بنشرها صورة لها من طفولتها.
وبعد تلقيها العديد من التعليقات عن الشبه الكبير بينها وبين ابنتها دانييلا، نشرت زيبب فياض صورة لابنتها وعلقت كاتبة: “على قد ما قلتولي اني بشبه بنتي دانيلا انا وصغيرة حبيت ارجع صورها متل صورتي
????خبروني ادي نسبة الشبه “.
وبالفعل فقد أكد متابعو زينب فياض على الشبه الكبير بينها وبين ابنتها حيث كتب احدهم: “نسخه بس لون لعيون غير عاتسطيها عطس
????” وقال اخر: “نسخة طبق الأصل سبحان الله الاختلاف بس بلون العيون”.
يذكر ان زينب فياض لا تتردد في نشر صور بناتها على مواقع التواصل الاجتماعي واصبحت ابنة هيفاء وهبي من مشاهير انستغرام وتحظى بمتابعة مئات الالوف.
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