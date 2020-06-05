شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام لفتت بها الأنظار بما قامت بارتدائه في الصورة.

وظهرت شمس الكويتية، في الصورة، وهي تخفي وجهها بشعرها وترتدي تنورة قصيرة جدا وعلقت عليها كاتبة: “أنا من ذلك النوع الذي لا يمكن أن تحب بعده أبدا أنا أتي لأكون الأخيرة” مع هاشتاغ “شيزوفرينيا”.

وقد اثارت الصورة حالة من الجدل بين من اعتبر بأنها تبالغ في جرأتها وأنها تخطت جميع الحدود فيما أوضح بعض الأشخاص بأنها قد تعيش حالة من الازدواجية وذلك لأنها تحاضر في الأخلاق ثم تظهر بهذه الإطلالة.

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