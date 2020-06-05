نقل أحمد فلوكس فجأة إلى المستشفى وهذه حقيقة حالته

فوجئ معجبو الفنان المصري أحمد فلوكس بانتشار صورة ظهر فيها وهو يرقد على السرير في أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة.

وتبين أنه يعاني من وعكة صحية نتجت عن تعرضه للتعب الشديد بسبب العمل لساعات طويلة إضافة إلى الإجهاد العصبي الذي نتج عن انشغاله في شركته الخاصة الجديدة لمدة لا تقل عن 20 ساعة يومياً.

وأفادت المعلومات بأن الطبيب قرر إبقاءه في المستشفى من أجل متابعة حالته. كما طلب منه الخلود إلى الراحة لمدة أسبوع والنوم لعدد ساعات كاف وتناول الطعام بانتظام.

ويشار إلى أن فلوكس أنشأ مؤخراً شركة تعنى بالإنتاج ومواقع التواصل والعقارات. وقبل ساعات من مرضه نشر على حسابه على "إنستغرام" صورة التقطت له خلال قيامه بزيارة بمؤسسة "معانا" لإنقاذ الإنسان.

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وتعليقاً عليها كتب: "من زيارتي لموسسة معانا لإنقاذ انسان. لازم تروحوا ولازم تشاركوا. بجد الناس دي محتجانا معنويا قبل أي حاجة. لقيت فنانين ومحامين ومحاسبين في الأصل ولكن لظروف حياتهم بقوا مشردين. في اللي أهله مات وفي اللي اتصدم صدمة كبيرة في حياته فقد الذاكرة وفي اللي بقي ما بينطقش لأنه من كتر قوة صدمته في حاجة ما بقاش عاوز يتكلم مع حد و كمان ولا حد يجي ناحيته وده أكتر نوع واجعني قوي من جوة. الناس دي محتاجانا".

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