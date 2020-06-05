دنيا سمير غانم تكشف مرض أشرف زكي وخضوعه لعملية

فاجأت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم محبي نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي بإعلان دخوله إلى المستشفى. ونشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعته وزوجته الفنانة روجينا وأرفقتها بتعليق أوضحت من خلاله حقيقة حالته الصحية.

وكتبت: "د. أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك وحمد الله على سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن طبيعة العملية التي أجريت للفنان القدير متمنين له الشفاء العاجل. وذكر الكثيرون بأن الأخير يحرص على الاطمئنان إلى صحة الفنانين في أوقات مرضهم وأنه أول من ينشر المعلومات الدقيقة عن حقيقة حالتهم كما حدث أثناء مرض الفنانة رجاء الجداوي.

ويشار إلى أن زكي أعرب عن استيائه في وقت سابق بسبب الانتقادات التي يتعرض لها الفنانون بين الحين والآخر. وجاء هذا في في اتصال هاتفي أجري معه ضمن حلقة من برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة "العربية الحدث".

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وأعرب عن استيائه البالغ من الأصوات التي نالت وتنال من الفنانين في مناسبات عدة كانت آخرها جنازة الفنان الكبير حسن حسني.

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