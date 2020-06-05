نوال الزغبي تتهم بالغيرة بسبب ما قالته عن نادين نسيب نجيم

أحدثت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم. وجاء هذا خلال حلولها ضيفة على برنامج "ضحك ولعب وجد" الذي يقدمه المذيع اللبناني محمد قيس على شاشة قناة MTV.

ورداً على سؤال عن العلاقة بينها وبين نادين قالت إن الأخيرة ليست صديقة ولا عدوة. وأضافت أنها تتابع أعمالها التلفزيونية أحياناً وأثنت على أدائها معتبرة أن جمالها ساعدها أيضاً على النجاح. ولفتت في المقابل إلى أن نجيم ليست الأكثر جمالاً في أوساط النجمات بل أنها من الأكثر جمالاً، مشيرة إلى أن سيرين عبد النور جميلة أيضاً.

واعتبرت أن ما يجذب لدى الممثلة ليس جمالها فقط بل أداؤها أيضاً وشعورها بالدور الذي تؤديه. وتابعت أن الممثلة ماغي بو غصن تتمتع بجمال المظهر وبراعة الأداء.

واعتبر بعض المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على "إنستغرام" ما قالته الفنانة منطقياً وواقعياً فيما اتهمها آخرون بالغيرة من نادين. كما ركزت بعض التعليقات على التغيير الذي طرأ على شكل وجهها في إشارة إلى عمليات التجميل التي أجريت لها.

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