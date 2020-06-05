بعد التدهور تطورات إيجابية في حالة رجاء الجداوي

أشار مصدر طبي من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في محافظة الإسماعيلية المصرية إلى حدوث تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي.

ونقل عنه قوله إنها بدأت تؤول إلى التحسن في الساعات الأخيرة، مشيراً إلى انخفاض درجة حرارتها وارتفاع مستوى الأوكسيجين في دمها مع تحسن معدلي الضغط والنبض لديها.

وتابع المصدر أنها ما زالت تتلقى العناية بواسطة أجهزة التنفس في غرفة العناية المشددة وأنه قد يتم نقلها إلى الغرفة العادية في حال لوحظ تحسن كبير في حالتها.

وعلم في وقت سابق أن تدهوراً حدث في حالة الفنانة الكبيرةلا وترافق مع ارتفاع درجة حرارتها ما دفع إلى نقلها إلى العناية المركزة داخل المستشفى.

ونقل عن مصدر طبي في مستشفى العزل قوله إن حالتها غير مستقرة وإنها تعاني من ضيق التنفس وتحتاج إلى الرعاية الطبية لمدة 24 ساعة من دون انقطاع.

Advertisements

وقبل ذلك طلبت الجداوي في تسجيل صوتي من الجميع التزام الإجراءات الاحترازية وأضافت: "من فضلكم خافوا لأن الموضوع صعب، شكراً لكل من سأل عني ودعا لي".

قد يهمك ايضا:

وضع رجاء الجداوي على جهاز تنفس بعد تدهور حالتها الصحية

تعرف علي تفاصيل نقل رجاء الجداوي للعناية المركزة وتدهور حالتها الصحية