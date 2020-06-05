للمرة الأولى لينا الفيشاوي مع أخيها غير الشقيق

أحدثت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها مؤخراً على حسابها على "إنستغرام" وظهرت فيها برفقة طفل أشارت إلى أنه أخوها غير الشقيق تيتوس الفيشاوي.

وتعليقاً على الصورة كتبت: "إنه أخي تيتوس الفيشاوي. أنا سعيدة جداً لأنه أصبح أخيراً في حياتي ولأنه باتت لدي ذكريات معه".

وتوجهت إليه بالقول: "أحبك كثيراً تيتوس ولا يسعني انتظار لقائك قريباً". وأرفقت التعليق بأوسمة تبين من خلالها أن اللقاء تم في العام الماضي أي 2019 وأنه أخوها من أم أخرى وأنه يقيم في ألمانيا.

ويشار إلى أن والدها تزوج 5 مرات أولها من والدتها هند الحناوي ثم من كل من وسام عاطف والألمانية دينيس وولمان والإعلامية اللبنانية رولا دبس وأخيراً زوجته الحالية ناديا الكامل.

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ويذكر أن محكمة جنح الدقي أعنلت مؤخراً تأييد الحكم الصادر بحق الفنان والذي يقضي بحبسه لمدة سنة واحدة بتهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا. وهو ما علقت عليه الأخيرة من خلال نشر تفاصيل القرار عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات.

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