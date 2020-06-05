ماغي بو غصن تتحدث عن مرضها وما فعلته أصالة معها

حلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة على قناة "سكاي نيوز" العربية من خلال حوار أجراه معها الإعلامي سعيد حريري. وفي مرة نادرة تحدثت عن مرضها وعن إزالة ورم من رأسها.

وركزت على وقوف الفنانة السورية أصالة إلى جانبها حيث أشارت إلى أن الأخيرة تتميز بطيبة قلبها وصدقها. ولفتت إلى أنها كانت تبقى إلى جانبها لساعات طويلة وأن كلاً منهما ما زالت تتصل بالأخرى مشيرة إلى أنها تحبها "من قلبها".

كذلك أجابت الممثلة على سؤال عن الدروس الحياتية التي تعلمتها من تجربة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت في هذا السياق إن التمتع بصحة جيدة هو الأمر الاكثر أهمية.

ويشار إلى أن ماغي حلت قبل هذا ضيفة على برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه المذيع اللبناني هشام حداد على شاشة قناة "لنا" السورية. وخلالها تحدثت عن المأساة التي عاشتها زميلتها الفنانة جيسي عبده بسبب الحريق الذي أودى بحياة والدها. ووصفت ما حدث بعد دقائق من اندلاعه وكشفت أن جارة الممثلة ارسلت إليها صورة للحريق قبل علمها برحيل الوالد.

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