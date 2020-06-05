محاولة اغتيال الـ"بلوغر" السعودي ريان جيلر

القاهرة – لايف ستايل
كشف نجم مواقع التواصل الإجتماعي السعودي ريان جيلر، تعرضه لمحاولة اغتيال نجا منها، قبل توجهه إلى السلطات الأمنية، وتسجيل محضر بالواقعة، فتمكنت الشرطة السعودية من الوصول لهوية الشخص الذي هدد حياته.
وقال في مقطع مصوّر نشره عبر حساباته على الـ"سوشيال ميديا": "أثناء سيري ليلاً في الساعه الحادية عشر تقريباً لممارسة الرياضة بشوارع المملكة العربية السعودية برفقة صديقي لفتت نظري سيارة تتحرك حولنا بشكل غريب، ما هي إلا لحظات حتى تقدمت السيارة بسرعة كبيره نحوي.. لحظتها تمكن صديقي برد فعل سريع من دفعي في الجهة العكسية لاتجاه السيارة وانقذ حياتي".
وأضاف ريان جيلر: "لم يكتفي السائق بذلك، بل نزل من السيارة ورفع أداة حادة في وجهي وهددني بحياتي، كما أنه كان يصور التهديد بواسطة هاتفه..فهربت مسرعاً من أمامه بحثاً عن مكان آمن للإختباء"..
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