أحمد سعد يكشف حقيقة الشجار بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بعدما ورد اسمه في خبر الخلاف المفترض الذي دار بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خرج الفنان أحمد سعد عن صمته وكشف حقيقة الخبر.

وفي هذا السياق نشر على حسابه على "إنستغرام" صوراً جمعته والفنانين وارفقها بتعليق نفى من خلاله ما أشيع عن شجار حدث بينهما. وكتب: "أصحابي وحبايبي وكل اللي بسمعه إشاعات".

ويأتي هذا بعدما أشارت الشائعات إلى أن شجاراً نشأ بين الفنانة وزوجها وأنهما تضاربا على إثر ذلك باستخدام الأيدي. كما أفادت بأن سعد وهو جارهما تدخل لحل النزاع.

وعلى هذا علقت شيرين من خلال حسابها على "تويتر" نافية صحة ما يشاع وكتبت: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. بحبك يا صاحبي". كما استعان حبيب بآية قرآنية قصد من خلالها وصف ناشري الشائعات بالمرضى.

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كذلك أعاد نشر تغريدة لمحمد عبد الوهاب شقيق الفنانة جاء فيها: "حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يا رب".

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