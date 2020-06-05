حلا شيحة تفسر سبب كره البعض رؤية نجاح الآخرين

منذ عودتها للساحة الإعلامية من جديد وتشارك حلا شيحة جمهورها دائماً عبر صفحاتها الرسمية مواقف وذكريات وأفكار من حياتها الشخصية.



وعبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق انستغرام نشرت حلا شيحة صورة جديدة لها وكتبت عليها سر كره البعض لرؤية نجاح الآخرين موضحة:"يكره البعض أن يروا نجاحك فقط لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى واحد بالمائة من ما تحققه ... لذا استمر في التألق وسيشعرون بالغيظ فقط في كل مرة تفع ذلك بيوم رائع عليكم".



على صعيد آخر، شاركت حلا شيحة في الموسم الرمضاني السابق، بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير ‏صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل ‏جروب‎

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