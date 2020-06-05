شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاتها.. لماذا رفض محمد فوزى دخول هدى سلطان الفن وهددها بالقتل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في مثل هذا اليوم الموافق ٥ يونيو، غادرت عالمنا الفنانة العظيمة هدى سلطان، التي تعد فنانة شاملة كما أنها أعظم من قدمت دور الأم على الشاشة، فاسمها الحقيقي بهية عبد العال، واقترحت مفيدة عبد الرحمن المحامية الخاصة بها تغيير اسمها إلى هدى سلطان ليكون اسما سينمائيا ووافقت هدى علي الفور ، نشأت هدى في أسرة متشددة حيث تربت على تقاليد والعادات الريفية .

بدأت هدي مشوارها الفني بالغناء فكانت تهواه منذ صغرها ، ولم يكن التمثيل يوما هدفا لها ، ولكنها دخلته بالصدفة عندما أعلن المخرج نيازي مصطفي عن حاجته لمطربة ممثلة للعمل في فيلم " ست الحسن " ووقع الاختيار حينها على هدي سلطان ومن هنا بدأ مشوارها الفني الثري .

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اعترض شقيقها الفنان محمد فوزي طريقها ورفض دخولها الوسط الفني ولكنها أصرت علي ذلك ، فقرر مقاطعتها بل ورفض الاعتراف بأن له أخت تدعى هدي سلطان ، وهدد من يتعامل معها بالضرب بالرصاص وهددها هي بالقتل ، وذلك بسبب خوفه عليها ، ففوزي وهدى لم يكونا أخوين وحسب بل كانا أصدقاء مقربين ، يحكوا أدق التفاصيل والأسرار لبعضهم البعض ، فكان فوزي بمثابة الأب لهدي سلطان .

وبعد مرور أعوام علمت هدي سلطان بمرض أخيها فرغبت أن تتواجد بجانبه ، فأتصلت علي الفور بزوجته مديحة يسري وأقترحت عليها المجيء لمنزل أخيها فرحبت مديحة علي الفور ، ذهبت هدي وقد إنتابها القلق والخوف من ردة فعله ولكنه بمجرد أن رأها فتح زراعيه وأحتضنها وقال " وحشتيني أوي " ، وبعد ذلك قدم لها أغاني عظيمة مثل " لاموني ، وضاربين الودع " كما أنتج لها فيلما .