شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشكر جمهوره على "يوتيوب" بعد تخطى عدد متابعيه 9.7 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بتخطي عدد متابعيه علي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" حاجز الـ 9.7 مليون مشترك، حيث نشر صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، موجها الشكر لجمهوره قائلا :"شكراً لكل حبايبي المشتركين.. في قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح".



محمد رمضان

و يواصل النجم محمد رمضان التحضيرات والاستعدادات الخاصة من أجل تصوير أغنيته الجديدة "كورنا فيروس" مع المخرج محمد سامى، حيث كشف رمضان لجمهوره ومتابعيه عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، المقرر طرحها خلال أيام عبر صفحته بموقع الفيدويوهات الشهير "يوتيوب".

وعلق "رمضان" على الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الأبطال الخارقين: "طب يلا لينك القناة على البايو اشترك وخليك أول واحد يشوف كليب كورونا ڤيروس خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".

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كما كشف رمضان عن البروفة إحدى البروفات مع فريق الاتسعراضات فى الاغنية، من خلال مقطع فيديو، لجمهوره، حيث كشف عن تصميم الرقصات التى ستكون ضمن الأغنية .

يشار إلى أن محمد رمضان شارك في رمضان المنصرم بمسلسل "البرنس"،وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.

و حقق المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان عدة نجاحات سواء على مستوى الدراما أو السينما أو الكليبات، وأصبحا تيمة نجاح سوياً، حيث تعاون الثنائى فى مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وتكرر التعاون فى فيلم "جواب اعتقال" محققاً ايرادات وصلت لـ 25 مليون جنيه وقت عرضه، كما تعاونا فى كليب "BUM BUM" وحقق نسب مشاهدات عالية، مما ساهم فى حدوث كيماء وتفاهم بينهما ، ليتجدد التعاون فى مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان المنصرم، محققاً إشادات كبيرة على المستوى النقدى والجماهيرى فى آن واحد.