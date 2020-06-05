شكرا لقرائتكم خبر عن فى 4 أيام.. أغنية فضل شاكر الجديدة تقترب من الـ3 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب أغنية "غيب"، للنجم اللبناني فضل شاكر، إلى الـ3 ملايين مشاهدة بعد طرحها بـ 4 أيام بموقع يوتيوب، والأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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وكونا فضل شاكر ووليد سعد، ثنائي فنياً هاماً، حيث قدما من خلاله عدد كبير من الأعمال الناجحة أبرزها "حظك يا قلبي"، "ليه الجرح"، "من كتر حبي فيك"، "فاكر لما تقولي نسيتك"، وغيرها من الأعمال.

وأعرب الفنان فضل شاكر عن سعادته بالعمل الجديد "غيب"، متمنيا أن ينال إعجاب جمهوره على امتداد عالمنا العربي، مؤكدا أن الأعمال القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية، وأضاف ملك الإحساس أن الفريق الفني يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة، لخمس أغنيات جديدة، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم إطلاقها تباعا خلال العام 2020.