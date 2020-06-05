شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: الحفل الافتراضى هو الأفضل لى وشعرت بكل العواطف لوجودكم غير المادى معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية إليسا، مع جمهورها ومتابعيها، بعد نجاح أول حفل "أونلاين" تحييه ضمن حفلات سلسلة حفلات عيد الفطر التى حملت عنوان "معيدين معاكم"، التى استمرت لليوم ليصبح اسمها "مكملين معاكم"، حيث أحيت إليسا حفلًا غنائيًا "أونلاين" مساء الخميس.

وقالت إليسا، فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لم أنم، وذلك بسبب الجميع.. غريب بما فيه الكفاية، ربما هذا هو أفضل حفل لى حيث أشعر بكل أنواع العواطف من ملاحظاتك ووجودكم غير المادى معى أثناء غناء كل أغنية.. شعرت به، وأنا سعيدة أشكركم".

وفى تعليقها على مقطع فيديو يظهر أفراد فرقتها الموسيقية وهم مبتسمون أثناء العزف، قالت النجمة اللبنانية، "ما رأيكم يا رفاق؟.. لقد كان وجهًا مبتسمًا للغاية مع عين على شكل قلب.. شعرت بالعواطف التى أردت نقلها من خلال موسيقاى"، وأضافت فى تغريده أخرى، "لم يكن هذا الحفل الافتراضى عشوائيًا.. أود أن أشكر كل الإنتاج الذى أخرجه المذهل والموهوب، ولكل من ساهم فى ذلك.. شكرًا لكم".

وكانت قد تألقت النجمة اللبنانية إليسا، خلال حفلها الغنائي الذى أحيته "أون لاين"، بعد أن ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا أسود اللون، ويأتي هذا الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقدمت المطربة إليسا عددًا من أبرز أغانيها من بينها، "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، "كلنا نغنى" "الفرحة اللى أنا فيها"، و"هنغنى كمان وكمان"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك"، كما غنت أغنية "وحشتونى" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، كما غنت أحدث أغنياتها أغنية "قهوة الماضى" لأول مرة بشكل لايف.

ومن جانبه، كان قد أطلق الجمهور، الخميس، هاشتاج "مكملين مع إليسا"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تزامنًا مع إحياء إليسا حفل "أونلاين" على موقع "يوتيوب"، ليحل هاشتاج "مكملين مع إليسا"، فى المرتبة الرابعة فى تريند مصر، حيث احتفى الجمهور بأغانى نجمتهم المفضلة فى واحدة من الحفلات بدون جمهور التى أحياها عدد كبير من النجوم خلال الفترة الماضية فى ظل قيود إغلاق فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

نشر جمهور إليسا، مقاطع فيديو تظهر إبداع إليسا خلال الحفل وهى تؤدى أغانيها الشهيرة التى نالت إعجاب محبيها، كما شاركوا مجموعة من صورها أثناء الحفل وفى الكواليس، وكتب أحدهم فى تعليقه: "الملكة"، وقال آخر، "هى فاتنة"، كما قالت إحدى المعجبات، "إنها أيقونة.. إنها أسطورة وها هى اللحظة".