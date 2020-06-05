شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وحسن الرداد ومنة فضالى يوجهون رسائل دعم لأشرف زكى بعد إجرائه عملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من الفنانين رسالة للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد إجرائه عملية جراحية أمس لتركيب دعامة فى القلب، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء ودوام الصحة، حيث كتب الفنان أحمد زاهر :"الف مليون سلامه يا دكتور اشرف يابو الرجوله و الجدعنه ياللي عمرك ماسبت حد في محنه الا و كنت جنبه ربنا يقومك لينا بالسلامه يا حبيب الكل أرجو الدعاء لدكتوري و استاذي اشرف ذكي".



احمد زاهر

فيما كتب الفنان حسن الرداد :"الف سلامة عليك يا دكتور يا أبو المجدعة والواجب، كل الناس بتدعى لك عشان انت مابتسبش حد و اول واحد بيكون واقف فى الظروف الصعبة و المناسبات السعيدة، ربنا يقومك بسلامة و يتم شفاك على خير".



حسن الرداد

Advertisements

أما الفنانة منة فضالي كتبت :"دكتور اشرف ذكي الاخ الكبير الف مليون سلامه عليك وحمدالله علي سلامتك وربنا يديك الصحه وطولت العمر و يخليك لينا ولكل اللي بيحبوك".



منة فضالي

وأكد الفنان إيهاب فهمى، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون خرج من غرفة العمليات بعد الانتهاء من تركيب دعامة فى القلب داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الدكتور أشرف زكى خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب، وانتهى بالفعل من تركيبها وغادر اليوم المستشفى وهو الآن يتواجد داخل منزله، وسيعاود نشاطه فى العمل مرة أخرى خلال فترة راحة قصيرة إن شاء الله.