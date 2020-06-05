شكرا لقرائتكم خبر عن رامي إمام يعود لرياضته المفضلة.. وشقيقه محمد يفاجئه أثناء أداء تمريناته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج رامي إمام جمهوره عبر حسابه بموقع "انستجرام" بفيديو له خلال عودته لممارسة الرياضة بعد توقف خلال انشغاله فى تصوير مسلسل الزعيم عادل إمام الأخير "فلانتينو"، وعلق علي الفيديو قائلا :"قعدت امبارح اشتغلت علي الفيديو ده و قلت ارجع تاني ايام التحديات..القبضة الحديدية تعود من جديد ..علي فكرة في مفاجاة حلوة في اخر الفيديو"، فى إشارة لظهور شقيقه النجم محمد إمام فى نهاية الفيديو بشكل كوميدي خلال أدائه التمرينات.



رامي امام

وكان حرص المخرج رامي إمام، على الاحتفال بعيد ميلاد والده الزعيم عادل إمام، الذي يوافق ١٧ مايو، بنشر بعض اللقطات من أعماله الفنيه طوال مشواره الذي امتد طوال الـ٦٠ عاما في السينما والتليفزيون والمسرح.

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ونشر إمام مقطع فيديو يظهر فيه الزعيم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، مدعما بالكثير من الصور للزعيم التي أعاد ظهورها بطريقة جديدة.

وكتب المخرج رامى إمام، تعليقاً على الفيديو "17 مايو 1940.. تاريخ ميلاد أبويا.. عادل إمام.. أبو رامي وسارة ومحمد.. وجد عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة (بالترتيب العمري ????) النهاردة يتم 80 سنة .. منهم 60 سنة كفاح وتعب وعناد وإصرار. طول عمرنا فخورين بيك.. وحنفضل طول عمرنا شايلين مسئولية اسمك... ربنا يحفظك يا أبويا ويديلك الصحة وطولة العمر وتشوف أحفاد أحفادك".

وعرض لرامي إمام خلال موسم رمضان المنقضى مسلسل "فلانتينو"، من تأليف أيمن بهجت قمر ، وشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.