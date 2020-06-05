شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد رامى ومحمد إمام بعد تمارين شاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك دائماً المخرج رامي إمام جمهوره بفيديوهات له أثناء قيامه بالتدريبات الرياضية، وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم على الرياضة، وهذه المرة نشر فيديو كان معه شقيقه النجم محمد إمام، وكانت ملامح الإرهاق تبدو عليه بعد ممارسة التمارين الشاقة التى قام بها مع شقيقه الأكبر، ولم يدرك أن التصوير فيديو.

وعلق المخرج رامى إمام على الفيديو قائلا: " "قعدت امبارح اشتغلت علي الفيديو ده و قلت ارجع تاني أيام التحديات القبضة الحديدية تعود من جديد علي فكرة... في مفاجأة حلوة في آخر الفيديو".

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يشار إلى أن أخر أعمال رامى إمام مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام الذى عرض فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه على الفضائيات، والعمل شارك فى بطولته بجانب الزعيم كل من الفنانة دلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.

أما النجم محمد إمام فيخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل من إنتاج شركة سينرجى وتأليف باهر دويدار مؤلف مسلسل الإختيار" للنجم أمير كرارة، ولم يتم تحديد مخرج للعمل حتى الأن والعمل فى مراحل الكتابة الأولى.