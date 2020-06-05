شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي الهوارى وأيمن بهجت قمر يدعمان نقيب الممثلين بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج مجدي الهواري، عن مؤازرته للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب، ونشر الهواري صورة تجمعه بالفنان أشرف زكي وزوجته النجمة روجينا خلال أدائهم مناسك العمرة على حسابه بـ"تويتر"، ووجه رسالة إليه قائلا: "الف سلامة عليك. انت الوحيد اللي لازم تبقي واقف علي رجليك. علشان وراك شعب من اللي حواليك وكلهم مسئولين في عنيك ومالهمش حد بعد ربنا غيرك وبأيديك".

وأضاف مجدي الهواري في رسالة لأشرف زكي: "ارجع .اقف .كمل .صمام في القلب .قسطرة . دعامة ديه حاجة بسيطةً جدا دانت ياما مر عليك. الف سلامة يا عم اشرف".

كما تمنى المؤلف أيمن بهجت قمر، تعافي نقيب الممثلين من وعكته الصحية، وغرد عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "اشرف زكي حبيبي واخويا الكبير وضهري الف سلامه عليك مش وقت تعب ده اكتر وقت كلنا بنحتاج لك فيه .. هترجع احسن من الاول وهتبقى زي الفل بفضل دعوات حبايبك اللي عمرك ما قصرت معاهم".

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وعبرت السيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، عن أمنيتها بالشفاء لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وكتب عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، قائلة: "الف سلامة على دكتور أشرف زكي.. ربنا يقومه بالسلامة.. دعواتكم لدكتور أشرف ربنا يشفيه ويعافيه".

وكان قد أوضح الفنان إيهاب فهمى، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، خرج من غرفة العمليات بعد الانتهاء من تركيب دعامة في القلب داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأضاف في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الدكتور أشرف زكى خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب، وانتهى بالفعل من تركيبها وغادر اليوم المستشفى وهو الآن يتواجد داخل منزله، وسيعاود نشاطه في العمل مرة أخرى خلال فترة راحة قصيرة إن شاء الله.