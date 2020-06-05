شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت جنات وبشرى ومى كساب فى وداع الملحن الراحل أشرف سالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت عدد من الفنانات الملحن أشرف سالم، الذى توفي فى وقت متأخر من مساء الخميس، وأعلن نبأ وفاته كل من الشاعر بهاء الدين محمد، والفنان رامى جمال، عبر صفحاتهما على منصات التواصل الاجتماعى، وعلى الفور توالت كلمات النعى والرثاء لتوديع الملحن الشاب.

وكتبت الفنانة جنات، عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الملحن الخلوق الصديق والأخ أشرف سالم المرجو الدعاء له، انا لله وانا اليه راجعون".



جنات

فيما استعادت النجمة بشري ذكريات تعاونها معه، في فيلم "خانة اليك"، حيث كتبت قائلة :"اغنية فيلم خانة اليك إخراج أمير رمسيس.. فى وداع الملحن اشرف سالم و كاتب الاغنية الشاعر و المنتج سامح العجمى اللذان رحلوا عن عالمنا..الى الملتقى وفعلا ويوم ما نلاقى حوالينا الببان تتسك...وتحبسنا فى خانة اليك".

كما نعت الفنانة مي كساب الملحن الراحل، حيث كتبت قائلة :"ادعو لسامح العجمي وأشرف سالم كتير كانو طيبين جدا ومحبين لكل الناس ووقفو جمبي وجمب ناس كتير إنا لله وإنا إليه راجعون".

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مي كساب

وكان الشاعر بهاء الدين محمد قد أعلن وفاة صديقه الملحن أشرف سالم، عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا، "الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبى ومن أقرب صحابى ولسه من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلى هو إيهاب توفيق بس خلاص مات خلاص أشرف مات".

وتابع، ماكنتش قادر أكتب بس لازم أقولكم أدعوله هو محتاج كده، اللهم إرحمه وإغفرله، وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، ماحدش يحب الدنيا ولا يحب حد قوى"، وكانت آخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان "يارب يارب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضى.