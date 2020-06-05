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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته الأولى.. تعرف على شرط محمد نجم لمشاركة أى ممثلة بمسرحياته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ولكن ما لا يعلمه الكثير أن الفنان محمد نجم كان له شرط لمشاركة أي ممثلة له في مسرحية وهو الظهور بملابس "محتشمة"، فكان يرفض ظهور أي فنانة بملابس عارية على مسرحه أو في عمل يجمعه بها، ويطالبها بالاحتشام، ولم ير أنه تشدد دينى، ولكنه اعتبر ان احتشام الفنانة قيمة يتم تقديمها على المسرح ولا يحب استخدام العنصر النسائى لجذب المشاهدين.
وكشف الفنان محمد نجم خلال إحدى لقاءاته التليفزيونية، بأنه كان يرفض ظهور أي ممثلة بملابس عارية خلال اعماله المسرحية، ويطالبهن بالظهور بملابس محتشمة، معللا ذلك، كنت ارفض استخدام جسد المرأة في جذب المشاهدين، لأن المرأة في أعماله المسرحية يجب أن يكون لها قيمة من خلال دورها.
رغم أن الفنان محمد نجم لمع اسمه في المسرح من خلال العديد من المسرحيات الناجحة الا انه شارك أيضا فيما يقرب من 15 فيلم سينمائى وتليفزيونى، منها، مولد يا دنيا، البنت كبرت، من بلا خطيئة، صانع النجوم، أبدا لن أعود، قمر الزمان، احترسى من الرجال يا ماما، الكداب، الساعة تدق العاشرة، وانتهى الحب، بمبة كشر، حكايتى مع الزمان، حياة خطرة.
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