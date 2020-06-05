بعد خضوعه لعملية جراحية.. المنتج صادق الصباح يوجه رسالة لأشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص المنتج صادق الصباح، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه لعملية جراحية.

وكتب الصباح، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ألف حمدلله على سلامة الفنان والنقيب ‎أشرف زكي عودته إلى أهله ومحبيه سالماً.. ونحن نفتخر بك صديقاً كونك خدمت الفن المصري بإخلاص وتفانٍ، وكنت قدوة نموذجية في منصبك" .

وأضاف: "أتمنى لك ولعائلتك الكريمة وزوجتك النجمة ‎روجينا كل الصحة والنجاح".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت قد كشفت أمس الخميس عن خضوع الفنان أشرف زكي لعملية جراحية، وطمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على حالته الصحية.