خاص| مدير العناية المركزة بالإسماعيلية عن حالة رجاء الجداوي: هي بخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الدكتور محمد خالد، أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي في المستشفى الذي تتواجد فيه لتلقي العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومدير العناية المركزة، إنها مازالت في العناية، حتى كتابة هذه السطور.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، طمأننا على حالتها الصحية، قائلًا "هي بخير إن شاء الله".

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يُذكر أن الدكتور محمد خالد، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قبل يومين منشورًا نفى من خلاله الشائعات المتداولة بشأن حالة رجاء الصحية، وكتب "يا سادة: دعكم من الإشاعات.. بدون تفاصيل: حالة مدام رجاء الجداوي مازالت في العناية المركزة على قيد الحياة، في مرحلة ما قبل استخدام التنفس الصناعي الاختراقي، ولم تفقد وعيها.. نسأل الله لها ولمرضانا جميعا العافية".

وأعادت أميرة ابنة رجاء الجداوي نشر ما كتبه، مُعلقة "ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد خالد ويا رب يا رب يا رب".