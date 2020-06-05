نيللي كريم لـ"الخليج 365": "خبر زواجي غير صحيح وهحتفل إزاي في الظروف دي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجزار:

نفت الفنانة نيللي كريم، الأخبار المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي، بشأن زواجها من رجل الأعمال عمر إسلام، في حفل محدود أقيم بالجونة مؤخرًا.

وقالت نيللي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، ومجرد شائعات، مضيفة: "هحتفل إزاي في الظروف دي؟".

وقالت نيللي، لا يوجد في حياتي ما أخفيه، وعندما سأتزوج سأعلن ذلك للجميع، ولكن الحقيقة نحن الاَن في ظروف صعبة غير مهيأة لأي احتفالات في ظل انتشار وباء "كورونا".

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وعلم "الخليج 365" عن وجود مشروع ارتباط بالفعل بين نيللي ورجل الأعمال المعروف، ولكن لم يكلل بالزواج حتى الاَن.

يذكر أن هناك أنباء انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن زواج نيللي كريم خلال الأيام الماضية، من رجل الأعمال عمر إسلام في حفل بسيط أقيم بالجونة اقتصر على عدد محدود من الأصدقاء والمقربين.

وسبق لنيللي كريم الزواج مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وانجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبوالنجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.

المعروف أن نيللي شاركت في موسم رمضان المنقضي، بمسلسل بـ"100 وش"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، وشارك في بطولته: "اَسر ياسين، وسلوى محمد علي"، وإخراج كاملة أبوذكرى.