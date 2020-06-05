التصويت مستمر.." البرنس" أفضل مسلسل في استفتاء "الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تصدر مسلسل "البرنس"، استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل مسلسل في دراما رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الجمعة ٥ يونيو.

ويأتي مسلسل "البرنس" في المركز الأول بنسبة 43% ، يليه مسلسل "الاختيار" بنسبة 36 % و"النهاية" بنسبة 16 %.

الاستفتاء مستمر، للتصويت واختيار الأفضل اضغط هنا..

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