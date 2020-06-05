التصويت مستمر.. السقا يواصل تغلبه على رامز جلال وفيفي في "استفتاء الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تصدر برنامج "إغلب السقا"، الذي قدمه الفنان أحمد السقا في شهر رمضان، صدارة قائمة أفضل برنامج في رمضان 2020، حتى كتابة هذه السطور، في "استفتاء موقع الخليج 365" لاختيار الأعمال الفنية والبرامج الأفضل في الشهر الكريم.
وحصل البرنامج على نسبة تصويت، بلغت 58%، وجاء في المركز الثاني برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمه الفنان رامز جلال بنسبة تصويت 18%، وحصل برنامج "خلي بالك من فيفي" على المركز الثالث بنسبة تصويت 15%.
الاستفتاء مستمر، للتصويت واختيار الأفضل اضغط هنا..
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