التصويت مستمر.. جومانا مراد أفضل ممثلة دور ثان في استفتاء "الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نجحت الفنانة جومانا مراد، حتى كتابة هذه السطور، في تصدر نتيجة استفتاء موقع الخليج 365، لاختيار الأفضل في رمضان 2020، فئة أفضل ممثلة دور ثان.

وحصلت جومانا على 36 % من إجمالي نسبة التصويت، عن دورها في مسلسل "خيانة عهد"، وجاءت في المركز الثاني الفنانة سهر الصايغ، بنسبة تصويت 30%، والتي شاركت في رمضان بمسلسلي "النهاية" و"حب عمري"، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنانة رحاب الجمل بنسبة 20 %، عن دورها في مسلسل "البرنس".

الاستفتاء مستمر ولاختيار الأفضل يمكنكم الضغط على الرابط التالي..اضغط هنا