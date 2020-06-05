التصويت مستمر.. محمد سامي يتفوق على بيتر ميمي في استفتاء "الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
واصل المخرج محمد سامي، تفوقه في الاستفتاء الذي يجريه موقع الخليج 365، حتى اليوم الجمعة ٥ يونيو.
وحصل "سامي" على نسبة 42% من الأصوات عن مسلسل "البرنس"، ويأتي في المركز الثاني المخرج بيتر ميمي بنسبة 37% عن مسلسل "الاختيار"، بينما يأتي المخرج ياسر سامي في المركز الثالث بنسبة 15 % عن مسلسل "النهاية".
ويستمر الاستفتاء على موقع "الخليج 365"، ويمكنكم التصويت واختيار مخرجكم المفضل من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا..
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