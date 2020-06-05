"يا رفيقي الروحي".. بشرى تحيي ذكرى وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة بشرى، على إحياء ذكرى وفاة والدها الراحل، عبر حسابها على تويتر. ونشرت بشرى، صورا لوالدها عبر حسابها، وعلقت: "14 سنة اليوم.. وحشتنى يا بابا.. يا صديقي.. يا أستاذي.. يا رفيقي الروحي.. أرقد في سلام يا دكتور أحمد". يذكر أن، بشرى انتهت من وضع صوتها على أحداث مسلسل الأنيميشن بعنوان "وريد وريدة"، والذى يعد أول مسلسل كرتون عن التبرع بالدم، ويشارك في بطولته كل من حسن الرداد، ونيفين محمود، وتسجيل جورج يعقوب، وشعبان محمد، وإخراج محمد مهران.

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