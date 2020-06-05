بالفيديو: سورن أكاديمي سويدي تعلم العربية في لبنان يتحدث لـ راديو صوت بيروت إنترناشيونال

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كما تعلم سورن في لبنان اللغة العربية ، فبات يتكلمها بلهجة لبنانية مميزة.

وعمل Sören في التعليم أيضاً ، وكان مدرساً ومن ثم مديراً للمدرسة السويدية العالمية في السعودية التي عاش فيها أيضاً مدة طويلة وأحب أهلها وعشق مدنها.

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وتنقل الرجل بين تونس والأردن كذلك ، وهاهو اليوم يتحدث لأول مرة عن ذكرياته مع العرب والعربية لراديو صوت بيروت إنترناشيونال ، ويسرد قصصاً رائعة وأمثالاً معروفة حفظها من خلال مخالطته للناس.

كما عمل أيضا في بلده السويد بعد عودته من الشرق الأوسط في بلدية مدينة Borås مساعداً لكثير من اللاجئين السوريين وغير السوريين ، وأنهى خدمته الحكومية قبل عام تقريباً ليتفرغ لأسرته ورسالته الإنسانية الداعية للمحبة والسلام في جميع أنحاء العالم ، ويحظى هذا الأكاديمي المعروف بحب وإحترام الوافدين العرب في مملكة السويد لأنه أتقن لغتهم وصارت سبيلاً لمساعدتهم .