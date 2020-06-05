كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مسلسل "اللعبة" يتصدر قائمة أفضل مسلسل كوميدي في استفتاء "الخليج 365 الفني" 5 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة "الخليج 365" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدر مسلسل "اللعبة"، في استفتاء الخليج 365 الفني وحصل على نسبة مرتفعة من الأصوات بقائمة أفضل مسلسل كوميدي في دراما رمضان 2020.

وبلغ عدد الأصوات 27282صوتًا، ما يعادل 22.12% اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو ويليه مسلسل "ب100 وش" الذي حصد على 25682 صوتاً ما يعادل 20.38%.

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مسلسل "اللعبة"