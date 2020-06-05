كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مى كساب تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم 5 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة مي كساب استفتاء، وحصلت على أعلى نسبة تصويت على إعلانها في رمضان كأفضل إعلان رمضاني حتى اليوم الخميس الموافق 5 يونيو.

وحصد الإعلان على 18591صوت، 26,36%، يليه إعلان أحمد حلمى.

والجدير بالذكر أن حقق إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية.

ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.