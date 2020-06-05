كاني ويست يتكفل بمصاريف ابنة جورج فلويد مدى الحياة

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، أن جيانا ابنة جورج فلويد، الذي قتل الأسبوع الماضي في مينيابوليس على يد شرطي، قد تم تغطية نفقتها التعليمية بالكامل طوال حياتها، حيث وضع 529 خطة تعليمية باسمها، حسب ما أكد فريق عمل المغني الأمريكي.

يأتي هذا ضمن تبرع مغني الراب بمبلغ 2 مليون دولار في حسابات بنكية لعائلات جورج فلويد وأحمد أربيري وبرونا تايلور، وفق شبكة "سي إن إن".

وأنشأ مغني الراب الشهير عددا من الحسابات للمساعدة في تغطية الرسوم القانونية لعائلتي أربيري وتايلور، الذين يطالبون بالعدالة من أجل أحبائهم المفقودين خلال الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وكانت برونا تايلور قتلت بثماني طلقات في لويزفيل بولاية كنتاكي في مارس الماضي، عندما دخلت الشرطة منزلها دون سابق إنذار.



كما قتل أحمد أربيري على يد شخصين قاما بمطاردته، في برونزويك، وساد غضب عارم ومطالب بالقصاص العادل بعد انتشار مقطع فيديو يوثق حادثة القتل.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، فيما ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأعمال الشغب.