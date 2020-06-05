خاص- اليسا الداعمة لثورة الجياع تختار سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية

على هامش الحفل المباشر الذي كان يُبثّ حصرياً عبر منصة “شاهد VIP” ليلة أمس الخميس، فاجأت الفنانة اليسا الاعلامي مارسيل غانم وضيفه الوزير السابق سليمان فرنجية ضمن برنامج “صار الوقت”، للتعليق على الحلقة التي كانت تعرض مباشرة عبر شاشة MTV وذلك لتبدي إعجابها برئيس تيار المردة.

وعبّرت اليسا عن احترمها لسليمان فرنجية وعلى مواقفه وصراحته. متمنية له ان يكون رئيساً للجمهورية رغم اختلافهما بالخط السياسي. خاتمة بالقول: “اريد رئيساً احترمه وهو انسان صادق”. وقبل مغادرة استديو “صار الوقت” اقتربت من سليمان فرنجيه وقبلته وغادرت.

وكانت اليسا قد أثنت على المؤتمر الصحفي الذي عقده سليمان فرنجية منذ أسابيع والذي هاجم فيه بشدة الوزير السابق جبران باسيل، الحاضر الغائب في حلقة مارسيل غانم بالامس، وهذا ان دلّ على شيء يدل على أن اليسا التي انضمت الىساحات ثورة 17 تشرين 2019 وأكدت حينها أنها خلعت عباءتها الحزبية، ناقضت نفسها بالامس عندما تمنت أن يكون سليمان فرنجية رئيساً للبلاد والذي يعتبر من ضمن هذه الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ سنوات طويلة وأوصلت الشعب الى ما وصل إليه.