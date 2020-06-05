كايلي جينر أعلى المشاهير أجرًا، فمن احتل المركز الثاني؟

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر قائمة مجلة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجرًا.

وقدرت مجلة فوربس ان “جينر” ربحت 590 مليون دولار في الأشهر الإثني عشر الماضية معظمها من بيع حصة قدرها 51 بالمئة في خط كايلي كوزميتكس لمستحضرات التجميل إلى كوتي في عام 2019.

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وجاء المغني كانييه ويست، زوج كيم كردشيان، في المرتبة الثانية بنحو 170 مليون دولار، معظمها من صفقته مع أديداس بشأن علامته للأحذية الرياضية يزي. كما أن وست هو الموسيقي الأعلى ربحًا يليه إلتون جون الذي جمع معظم أرباحه المقدرة بنحو 81 مليون دولار من جولة وداع غنائية طويلة بحسب رويترز.

واحتل بطل التنس السويسري فيدرر المركز الثالث بنحو 106.3 مليون دولار. كما جاء في المرتبة الرابعة والخامسة نجما كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الترتيب.

وكانت “جينر” قد تصدرت عناوين الصحف قبل نحو أسبوع بعد مهاجمتها لمجلة “فوربس” الأميركية عقب إعلان الأخيرة سحب لقب “أصغر مليارديرة” التي كانت منحته لها قبل أشهر وذلك بعد اتهامها بأنها وعائلتها زوروا مستندات مالية من أجل حصولها على لقب “مليارديرة”، منها إقرارات ضريبية مزورة. وأنشأوا شبكة من الاكاذيب بشأن تضخم أعمالها ونجاحها في عالم التجارة.