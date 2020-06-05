نيللي كريم تعيش قصة حب والزواج قريب.. فمن العريس؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزواج الفنانة المصرية نيللي كريم من رجل أعمال يُدعى عمر إسلام، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين الذين تناولوا حديثًا عن سبب زواج نيللي كريم سرًا.

وعلمت "فوشيا" من مصدر مقرب للفنانة نيللي كريم، أن أمر الزواج الذي تم الحديث عنه لم يحدث بشكل رسمي حتى الآن، لافتًا إلى أنها تعيش قصة حب مع أحد رجال الأعمال وأن الارتباط بشكل رسمي لم يحدث، ولكن هناك تقارب كبير في وجهات النظر، على أن يتم الارتباط رسميًا والزواج بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأكد المصدر أن نيللي كريم تعرفت على رجل الأعمال الذي رفض ذكر اسمه في إحدى الدول وأنه وقف بجانبها خلال عمليتها الأخيرة التي أجرتها على يد فريق أجنبي لإزالة ورم من وجهها، مبينًا أن هذا الموقف وطد العلاقة بينهما وجعلها تدخل في مرحلة الجدية بعدها، وكان مقررًا إعلان الارتباط رسميًا تمهيدًا للزواج، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد عطلت الأمر.

وأشار المصدر إلى أن نيللي كريم تعرفت على رجل الأعمال في احتفالية خاصة كان يتواجد فيها الفنان المصري عمرو دياب ودينا الشربيني، وبدأت العلاقة منذ ذلك الحين قبل 7 أشهر.

وكانت قد قالت الفنانة نيللي كريم، إنها تتمنى أن يغير الجمهور نظرته إليها في مسألة الكآبة والنكد التي استنتجها البعض عنها بسبب الأعمال الفنية المليئة بالدراما الحزينة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن شخصية "سكر" أثبتت أنها ليست كئيبة.

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وأضافت نيللي، في تصريح لـ"فوشيا"، أن شخصية "سكر" عاشت معها في الواقع، مردفة: "هذا ليس معناه أنني في الواقع كئيبة وشخصية (سكر) أضحكتني لكنها جعلتني أكثر ضحكًا وكوميديا مع من حولي".

وتابعت كريم: "دمي بقى خفيف وبهزر وأضحك طول الوقت"، مبينًة أن تجربتها مع الفنان آسر ياسين صنعت قوة للمسلسل، خاصة وأنه نجم كبير يستطيع أن يقوم ببطولة مسلسل منفردًا، وأضافت رفضها لظن البعض أنها هي البطلة الوحيدة في المسلسل، ولكنه عمل يعتمد على البطولة الجماعية.

وعن مواهب أبنائها وإمكانية دخولهم الوسط الفني، قالت الفنانة المصرية إن جميع أبنائها لديهم مواهب تمثيلية وفنية بشكل عام، إلا أنها ترفض تمامًا أن يحترفوا أي مجال فني في الفترة الحالية، متابعة: "أرفض دخولهم الوسط الفني حاليًا بسبب دراستهم لأن الأهم بالنسبة لي ولهم استكمال دراستهم".

ونجح الثنائي نيللي كريم وآسر ياسين في جذب أنظار الجمهور لهما بصورة كبيرة في مسلسل "بـ 100 وش" الذي حظي بنسب مشاهدة عالية في رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، ويشاركهما العمل الفنانون مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.