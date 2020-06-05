دنيا سمير غانم تثير قلق الجمهور على صحة أشرف زكي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قلق الجمهور على الحالة الصحية للفنان المصري أشرف زكي، نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، وذلك عقب نشرها صورة جمعت أشرف زكي وزوجته الفنانة المصرية روجينا في حسابها عبر موقع "إنستغرام"، ووجهت له دعوات بالشفاء من عملية قام بها مؤخرًا دون أن تذكر تفاصيل عنها.

وقالت دنيا سمير غانم: "د. أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله علي سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".

وأحدثت كلمات دنيا سمير غانم جدلًا واسعًا بين المتابعين، فالبعض تمنى له الشفاء من أزمته، في حين تحدث البعض عن السبب وراء مرض أشرف زكي وتفاصيل العملية التي أجراها، خاصًة وأنه دائم التواجد بين الفنانين ولا يتأخر في مساعدة أحد.

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وبشأن وضعه الصحي، تحدث وكيل نقابة المهن التمثيلية الفنان المصري إيهاب فهمي عن الحالة الصحية للنقيب، مبينًا أنه أجرى عملية دعامة في القلب عقب تعرضه لأزمة كان السبب ورائها حالة إجهاد شديدة ما دعاه إلى الانتقال للمستشفى لتركيب الدعامة.

وأكد إيهاب فهمي في تصريحات صحفية أن الطبيب المعالج لأشرف زكي أدخله غرفة العمليات فور التواصل معه، لافتًا إلى أنه كان بحاجة إلى تركيبها دون تأجيل، وأشار إلى أن نقيب الفنانين غادر المستشفى وعاد إلى منزله بعدما استقرت حالته الصحية.

وطالب إيهاب فهمي جمهور ومحبي أشرف زكي بالدعاء له كي يمر من هذه الفترة بخير، ويعود لاستئناف نشاطه موضحًا أن الطبيب المعالج أمره بالراحة لعدة أيام لكي يستطيع بعدها العودة لممارسة مهام عمله سواء في النقابة أو أكاديمية الفنون التي يشغل فيها منصب الرئيس.

وشارك أشرف زكي في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية ياسمين صبري، وجسد أشرف زكي شخصية والد الفنانة آيتن عامر.