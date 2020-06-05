ابنة الفنان نعيم عيسى تكشف حقيقة صورته في المستشفى

كشفت "سوزان" ابنة الفنان نعيم عيسى، طبيعة صورة والدها وهو في المستشفى، والمتداولة مؤخرا عبر العديد من مواقع السوشيال ميديا.

وقالت سوزان، إن الصورة المنتشرة ترجع لشهور مضت، بعدما كان يتواجد في أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية، نافية أن تكون هذه الصورة قد التقطت هذه الفترة.

وأكدت أن الفنان القدير صحته جيدة للغاية، وقامت عدد من القنوات بعمل مقابلات تليفزيونية معه خلال الأيام الماضية في منزله بجانب كل أفراد أسرته.

وحول إمكانية عودته للفن مرة أخرى، قالت: إلى وقتنا الحالي لم يتم الحديث معه حول أي مشاركة فنية تذكر، لكن الفترة المقبلة نتمنى أن تتغير الأحداث، ونراه كعادته على شاشات التليفزيون مرة أخرى.

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جدير بالذكر أن آخر مشاركة للفنان نعيم عيسى ترجع لعام 2016 من خلال فيلم "حسن دليفري"، والذي شارك فيه الفنانون أحمد بدير ونهال عنبر.

والتحق نعيم عيسى، بفرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية في بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها في العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة في الصالون" و"ناس كده وكده"، ثم انتقل للعمل في السينما والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "المتسول" و"مين فينا الحرامي" و"الباشا تلميذ".

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