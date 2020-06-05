الطبيب المعالج يكشف سبب احتجاز أحمد فلوكس في المستشفى

القاهرة - لايف ستايل
تعرض الفنان أحمد فلوكس لأزمة صحية مفاجئة، احتُجز على إثرها داخل أحد المستشفيات بالزمالك، وهو ما تسبب في حالة من الهلع بين محبيه، في ظل ما شهده عدد من المشاهير، في الفترة الأخيرة، من إصابات بفيروس كورونا.
بدوره، أوضح الطبيب المتابع لحالة "فلوكس" أن سبب احتجازه هو تعرضه لوعكة صحية مفاجأة، وذلك بسبب الإجهاد الشديد إثر عمله لساعات طويلة.
وأشار إلى أن الفنان تعرض لإجهاد نفسي وعصبي بشركته الجديدة لمدة 20 ساعة باليوم، حيث تم احتجازه لحين الاطمئنان على صحته كي يخرج لبيته، وطُلب منه الراحة لمدة أسبوع على الأقل والنوم لوقت كافٍ في اليوم والأكل بشكل منتظم.
وأسس "فلوكس"، في الفترة الأخيرة، شركة له تعمل في عدة مجالات، منها الإنتاج، والسوشيال ميديا، والعقارات، والتوريدات، وينشر بشكل مستمر صورًا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال، وسط اتخاذه الإجراءات الاحترازية بشكل كبير.
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