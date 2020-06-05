رسالة كوميدية من زوجة باسم ياخور له

نشرت الكاتبة السورية رنا الحريري أحدث صورة تجمعها بزوجها الممثل باسم ياخور وأهدته رسالة كوميدية، كتبت رنا تعليقا على الصورة عبر حسابها بتطبيق انستغرام: "الحب متل المغص .. ما بتشوفه بس بتحس فيه".

باسم ورنا لديها ابن وحيد وهو "روي" وينادونه بـ"ابراهيم"، باسم ظهر في برنامج "رامز مجنون رسمي" في رمضان 2020. قد يهمك ايضاً: ياخور يستعد للكوميديا في "ببساطة" باسم ياخور يتوقع استمرار "اكلناها" لموسم جديد

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