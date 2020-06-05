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"الخليج 365" من بيروت: كشف أسبوع النقاد، وهي فئة موازية لمهرجان كان السينمائي، الخميس عن برنامجه لفعاليات "خارج الجدران" وهي أفلام ستدرج ضمن خانة "أسبوع النقاد 2020" في ظل احتجاب المهرجان هذا العام بنسخته التقليدية بسبب وباء كوفيد-19.
وبعدما قدم مهرجان كان الأربعاء "التشكيلة الرسمية لسنة 2020" والمؤلفة من 56 فيلماً، حذت فعاليات "أسبوع النقاد" حذوه في هذه الخطوة.
وأوضح القائمون على هذه الفعاليات أن فئة "أسبوع النقاد" المعنية باكتشاف مواهب جديدة والتي تقدم أفلاماً هي الأولى أو الثانية لمخرجيها، اختارت دعم خمسة أفلام طويلة وعشرة أخرى قصيرة.
وتضم القائمة في هذه الفئة أربعة أفلام فرنسية طويلة بينها اثنان لمخرجات.
ويحمل أحد هذه الأفلام الفرنسية اسم "تحت سماء أليس" للمخرجة الفرنسية - اللبنانية كلوي مازلو وهو يروي قصة زوجين في لبنان خلال فترة الحرب اللبنانية (1975-1990) مع ألبا روكواشر والممثل والمخرج والكاتب اللبناني - الكندي وجدي معوض.
كذلك ضمت القائمة فيلماً طويلاً أجنبياً هو البريطاني "أفتر لوف" لعليم خان عن إنجليزية تكتشف سراً بعد وفاة زوجها الباكستاني.
وأشار القائمون على "أسبوع النقاد" إلى أن الأفلام الطويلة المدرجة في القائمة "ستحظى بمواكبة خلال تقديمها في عرض أول ولدى طرحها في الصالات الفرنسية"، كما أن الأفلام الناطقة بالفرنسية "ستُقدَّم في إطار (...) مهرجان أنغوليم للسينما الفرنكوفونية" الذي سيقام بين 28 آب/أغسطس و2 أيلول/سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر "تحت سماء أليس".. قصة حب في لبنان من الأفلام المنافسة بمهرجان كانّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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