ميغان ماركل تدعم حركة حياة السود مهمة

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"الخليج 365" من بيروت: أعربت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، عن دعمها لحركة ”حياة السود مهمة“ المناهضة للممارسات العنيفة من جانب الشرطة، مؤكدة أن ”الخطأ الوحيد هو التزام الصمت“ إزاء وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد التي أشعلت موجة احتجاجات غاضبة في الولايات المتحدة أخيرا.

وقالت دوقة ساسكس في تسجيل مصور موجه للخريجين الشباب في مدرستها السابقة ”إيماكوليت هارت“ في لوس أنجليس: ”أدركت أن الخطأ الوحيد هو التزام الصمت لأن حياة جورج فلويد مهمة“.

وعددت بعدها ماركل أسماء الضحايا السود الآخرين الذين قضوا جراء عنف الشرطة بينهم بريونا تايلور الأخصائية الصحية البالغة 26 عاما والتي قضت في منزلها على يد الشرطة في آذار/مارس.

وأضافت ماركل بقولها: ”حياة كثيرين آخرين، بعضهم نعرف اسمه والبعض الآخر نجهله، مهمة أيضا“.

واستذكرت ماركل المقيمة حالياً في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية احتجاجات سنة 1992 في مدينتها لوس أنجليس والتي انطلقت بفعل ”عمل عنصري مجاني“ تمثل في ضرب السائق الأسود رودني كينغ ثم إطلاق أربعة شرطيين بيض ضالعين في القضية.

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وقالت: ”أذكر حظر التجول وكيف هرعت إلى منزلي ورأيت في طريقي في السيارة رمادا يهوي من السماء كما شممت ورأيت الدخان يتصاعد من المباني“.

وقد أودت الاحتجاجات وأعمال العنف التي تمددت حينها إلى سان فرانسيسكو ولاس فيغاس وأتلانتا ونيويورك بحياة 59 شخصا إضافة إلى جرح 2328 آخرين.

وكانت ماركل البالغة 38 عاما المولودة من أم أمريكية سوداء وأب أبيض، قد وقعت ضحية العنصرية خصوصاً عندما كانت تعيش في بريطانيا التي تركتها في الشتاء الفائت مع الأمير هاري إثر تخليهما عن مهامهما في العائلة الملكية.

وكان مقدم إذاعي بريطاني في قناة ”بي بي سي راديو 5 لايف“ قد طُرد من عمله سنة 2019 بعدما استخدم صورة قرد للدلالة إلى المولود الأول لهاري وميغان.